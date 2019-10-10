Son dakika… İran’dan skandal bir açıklama daha

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “Türkiye Suriye’deki askeri operasyonunu derhal durdurmalı ve güçlerini bu ülkeden çekmeli” ifadesi yer aldı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, çatışma bölgesinde insani durum ve sivillere yönelik oluşan tehlikeden duyulan kaygı da ifade edildi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı. Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı. Kürt güçleri de Suriye ordusunu desteklemelidir” açıklaması yapmıştı.
Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını da belirtmişti.