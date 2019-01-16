Son dakika… İran’dan Suriye açıklaması: Askerleri çekmeyeceğiz

İran Devrim Muhafızları teşkilatının komutanı, Suriye'deki askeri güçlerini çekmeyeceklerini açıkladı.

İran’ın yarı resmi ISNA ajansının haberine göre Tümgeneral Caferi, “İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’deki askeri danışmanlarını, devrimci güçlerini ve silahlarını burada tutacak” dedi. Tümgeneral Muhammed Ali Caferi’nin bugün yaptığı açıklama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, İran güçleri Suriye’yi terk etmezlerse hedef alınacakları yolundaki tehdide bir yanıt oluyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün eğer İran güçleri, Suriye’den bir an önce çekilmezlerse, İsrail’in saldırılarını sürdüreceğini söyledi.

Caferi Netanyahu’nun tehditlerini “şaka” olarak niteledi ve İsrail hükümetinin “aslanın kuyruğuyla oynadığını” ifade etti. Caferi, “Hassas güdümlü füzelerimizin başlarınıza ineceği günden korkun” dedi.

İran ve Rusya, yedi yıldır süren Suriye iç savaşında muhalifleri ve silahlı militanlarla mücadele eden Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı desteklediler. Her iki ülke de Suriye’ye binlerce asker gönderdi. İsrail ise düşmanı İran’ın komşu Suriye’de kalıcı bir askeri varlık oluşturmasından kaygılı. İsrail son iki yılda Suriye’deki İran hedeflerine 200’den fazla saldırı yaptığını söylüyor.