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Son dakika… İran’dan Türkiye’ye destek

Suriye'de Beşşar Esad rejimini destekleyen İran'ın Cumhurbaşkanı Ruhani flaş bir açıklamada bulundu. Sadece 24 saat önce Türkiye'nin olası bir askeri müdahalesini kabul etmeyeceklerini duyuran İran'ın lideri, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

11:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan Türkiye’ye destek

Dün, Türkiye’nin Suriye’ye olası bir operasyonuna karşı olduklarını açıklayan İran’da kafalar karışık… İran Dışişleri Bakanlığı dün, “Türk askerinin Suriye topraklarına girme ihtimali hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse insani ve maddi çok büyük bir zarara sebep olunacağına inanıyoruz. Dolayısıyla İran, herhangi bir askeri operasyona karşıdır” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden flaş bir açıklama yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı. Bizce bu endişeleri ortadan kaldırmak doğru yoldur. Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı, Suriye’deki Kürtler Suriye ordusunu desteklemelidir” dedi.

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Son güncelleme: 12:13 09.10.2019
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