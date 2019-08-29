Son dakika… İranlı siyasetçilerin seks kasetleri sızdırıldı

France 24’te yer alan habere göre; ilk görüntü 4 Ağustos’ta internette yayınlandı. Gizli kamerayla çekildiği anlaşılan 4 dakikalık videoda, eski Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Valisi Ali Muhammedi Ahmedi bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görülüyor.

Ahmedi’yle yakın bağlantıları bulunduğu belirtilen yerel bir medya kuruluşu, İranlı politikacıya istihbarat servisleri tarafından tuzak kurulduğunu öne sürdü. Buna göre; Ahmedi, Kanada’da İran rejimine yönelik eleştirel bir televizyon programına katılmayı reddettiği için bu seks kaseti internete sızdırıldı.

Yakın bir arkadaşı, videodaki kadının İslam hukukuna göre Ali Muhammedi Ahmedi’nin “meşru karısı” olduğu konusunda yemin etti. Fakat Ahmedi’nin yıllardır aynı kadınla evli olduğu biliniyor ve videoda görünen kadının onun karısı olmadığı çok net.

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6 Ağustos’ta Ahmadi’yi aynı kadınla görüldüğü bir video daha internette yayınlandı. Sekiz dakikalık bu videoda ise Ahmadi ile söz konusu kadın muhabbet ediyor ve öpüşüyor.

Siyaset yelpazesinin merkezinde konumlanan Ali Muhammedi Ahmedi, reformcu ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yakın bağlantıları bulunuyor. Ahmedi, Şubat 2020’de yapılacak Parlamento seçimleri için kampanya yürütmek üzere valilik görevinden kısa süre önce ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERİ KENDİ ÇEKTİ

9 Ağustos’ta ise bir başka siyasetçinin seks kaseti sosyal medyaya yayınlandı. Görüntülerdeki isim ise ülkenin güney vilayetlerinden Fars’a bağlı 100 bin kişilik Sadra kasabasının belediye başkanı olan Abbas Melekzade’ydi.

Gizli kamerayla kaydedilen Ahmadi’den farklı olarak bu video Melekzade’nin kendisi tarafından çekiliyor. Telefonla konuşan bir kadına sarılan Melekzade, cep telefonuyla görüntüleri aynadan kaydediyor.

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından videodaki kadın, sosyal medya kullanıcılarına seks kayıtlarını silmeleri için yalvaran iki video yayınladı. Görüntülerin üç yıl önce çekildiğini söyleyen kadın, şu anda evli olduğu için bunların hayatını mahvedeceğini söylüyor.

Belediyedeki yardımcılarından biri olan Zehra Cemali ile nargile içerken çekilmiş fotoğrafları da basına sızan Melekzade, 5 Ağustos’ta Cemali ve iki belediye çalışanıyla birlikte yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

İKİYÜZLÜ YAŞAMLAR SIR DEĞİL

Gizlilik kaydıyla France 24’e konuşan İranlı bir gazeteci, “Birçok İranlı yetkilinin iki hayat yaşadığını biliyoruz. Bu sır değil fakat videolar bunun kanıtı oluyor” yorumunda bulundu. Haberde Lili adıyla anılan gazeteci, “İnsanlar bu videoları “hükümet yetkililerinin ikiyüzlülüğü” olarak görüyor” dedi.

Lili yorumuna şöyle devam etti: “Bu adamların tabii ki cinsel ilişkiye girme hakları var ve birçok insan onların bu işi kiminle yaptığıyla gerçekten ilgilenmiyor. Fakat söz konusu adamlar, ahlak polisinin evlilik dışı buluşma gerçekleştirdikleri için insanları tutukladığı bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti’nin yetkilileri.”