Son dakika… İskoçya’da bombalı paket alarmı

İskoçya’nın Başkenti Edinburgh’da, bomba ihbarı nedeniyle polis ve bomba imha ekibi bölgeye gönderildi.

Boşaltılan binada çalışan bir görevli, “Biz çalışıyorduk birden polisler geldi ve binayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Başta çok sayıda polis ve ambulans sireni duyduk ve bir soygun olduğunu düşündük” dedi.

Bomba uzmanlarının çalışmaları sonucunda şüpheli paketin içinde kıyafetlerin bulunduğu açıklandı.

İskoçya’da dün de Glasgow Üniversitesi’nde bomba ihbarı yapılmıştı.