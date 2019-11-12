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Son dakika… İspanya’da kritik açıklama: Anlaşma sağlandı

İspanya'da geçici Başbakan Sanchez, Sosyalistler ile aşırı solcu Podemos'un anlaştığını ve koalisyon hükümetini kurmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da kritik açıklama: Anlaşma sağlandı

İspanya’da gerçekleşen seçimler sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı… Sosyalist Parti ile aşırı solcu Unidas Podemos bir anlaşmaya vardı. Bugün Sosyalist Parti’nin başkanı ve geçici başbakan olan Pedro Sanchez ile aşırı solcu Unidas Podemos’un lideri Pablo Iglesias bugün kamuoyunun karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

İki lider koalisyon kurmak için anlaşma sağlandığını açıkladı. Liderler henüz hükümet kurmak için yeterli sandalye sayısına sahip olamadıklarını açıklarken diğer partilere de açık kapı bıraktı.

Başbakan İspanya son dakika
Son güncelleme: 16:45 12.11.2019
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