Son dakika… İspanya’da kritik açıklama: Anlaşma sağlandı

İspanya’da gerçekleşen seçimler sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı… Sosyalist Parti ile aşırı solcu Unidas Podemos bir anlaşmaya vardı. Bugün Sosyalist Parti’nin başkanı ve geçici başbakan olan Pedro Sanchez ile aşırı solcu Unidas Podemos’un lideri Pablo Iglesias bugün kamuoyunun karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

İki lider koalisyon kurmak için anlaşma sağlandığını açıkladı. Liderler henüz hükümet kurmak için yeterli sandalye sayısına sahip olamadıklarını açıklarken diğer partilere de açık kapı bıraktı.