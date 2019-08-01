Son dakika… İsrail, F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından gerilen Ankara-Washington arasında yükselen tansiyonun sebebi ortaya çıktı… İsrail basını, İsrail yönetiminin Washington’da Türkiye karşıtı lobi çalışmaları yürüttüğünü yazdı.

İsrail’de yayın yapan Channel 12 haber kanalının haberinde kapalı kapılar ardındaa İsrail’in ABD yönetimine, “Türkiye’yi F-35 programından çıkarın” diyerek lobi yaptığı ifade edildi. Channel 12’nin haberinde, “İsrail, kapalı kapılar ardından ABD’ye F-35’lerin satışını durdurmak için çalıştı. Bunun sebebi İsrail’in bölgedeki askeri güç olarak kalma çabasıydı” ifadesi kullanıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel-Aviv yönetiminin aylardır Washington’da lobi çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Channel 12’nin haberinde İsrailli yetkililerin, “F-35’lerin gelişmiş özellikleri komşulara sızabilir” diyerek endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

F-35 GERİLİMİNDE NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını askıya almıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin 31 Temmuz’da sona ereceği ve bu tarihe kadar Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü’nde bulunuyor.