Son dakika… İsrail’de şok seçim sonucu!

İsrail’de yapılan meclis seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Netanyahu’nun partisi Likud 31 sandalye kazandı. Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın liderliğindeki merkez sol Mavi-Beyaz İttifakı ise meclise 33 vekil sokmayı başardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre hükümet kuracak kadar oy alamadığı anlaşılan Netanyahu’nun seçim yasakları kalkmadan basına açıklama yapması da eleştirildi.

SEÇİM YASAKLARINI İHLAL ETTİ

İsrail'de bu sene, hükümetin kurulaması üzerine, ikinci kez gerçekleşen genel seçimlerde yarışan Başbakan Binyamin Netanyahu oy verme işlemi devam ederken, seçim yasalarını 3 kez ihlal etti. Netanyahu öğleden sonra, Kol Hai’ye ve Galey İsrail’e olmak üzere iki radyoya röportajı verdi. Netanyahu seçim kampanyalarının devam ettiği sürede seçim gününden üç günü öncesine kadar yayınlanması yasak olan anket sonuçlarını paylaşarak propaganda yasasını ihlal etmişti.

İsrail Seçim Kanunu’nun 129'uncu maddesine göre, adayların seçim gününde saat 19:00'dan önce radyo ve televizyon röportajı yapması yasak. Geçen hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer de, seçim gününden önce bu görüşmeleri yasaklayan net bir yönerge yayınlamıştı. Sabah saatlerinde ise Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer, Netanyahu’nun seçim gününden üç gün öncesine kadar yasak olan anket sonuçlarını yayınlayarak propaganda yasasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

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