Son dakika… İsrail’de uzun yıllar sonra ilk! Dengeleri altüst edecek hamle

Geçen haftaki seçimleri üçüncü sırada tamamlayan ve Knesset’e (İsrail Parlamentosu) 13 temsilci sokan Ortak Liste, İsrail lideri Binyamin Netanyahu’nun bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturmasını engellemek için stratejik bir tercihte bulunuyor.

Bu desteğe rağmen Gantz, hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalye sandalyeye ulaşamıyor. Ancak bu hamleyle koalisyon müzakerelerinde Gantz’ın eli güçlenmiş olacak.

Son bir yılda iki kez seçime giden İsrail’de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yeni bir çıkmaz nedeniyle üçüncü kez sandık kurulmasının önüne geçmek istiyor.

Buna göre; Livlin yeni kurulacak hükümette Gantz’ın 33 vekile sahip Mavi-Beyaz İttifakı ve Netanyahu’nun 31 temsilcisi bulunacak Likud Partisi’nin yer alması yönünde tavsiyede bulundu.

Ortak Liste lideri Eymen Avde, Cumhurbaşkanı Rivlin’e önceliklerini Netanyahu’nun bir dönem daha başbakan olmasını engellemek olduğunu söyledi.

Bu kararla Benny Gantz’ı ve politikalarını desteklemediklerini belirten Avde, Netanyahu’yu engelleyerek, İsrail’in geleceğinde Filistinlilerin tam ve eşit katılımının olması gerektiği yolunda net bir mesaj vermek istediklerini aktardı.

1992’den bu yana ilk kez bir Araplardan oluşan bir siyasi grup, İsrail’de başbakana destek açıklaması yaptı.