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Son dakika… İsrail’den Gazze’ye saldırı!

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

18:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… İsrail’den Gazze’ye saldırı!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a ait hedefleri vurmaya başladık” ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir noktayı vurduğunu aktardı.

Bölgede patlama sesleri duyulurken, Gazze’de gergin bekleyiş devam ediyor.

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Gazze’den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv’in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze’ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

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İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze’den yapılması “muhtemel” roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

Artan gerginlik nedeniyle, İsrail’in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı. AA

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Son güncelleme: android-time 19:58 25.03.2019
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