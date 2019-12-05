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İsrail’den skandal Türkiye paylaşımı

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile birlikte Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan İsrail'den akıllara durgunluk veren bir paylaşım geldi... İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden, "İsrail, Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarını endişeyle izliyor. İsrail Yunanistan'a tam destek olacaktır" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
10:56 -
Haberler Dünya
İsrail’den skandal Türkiye paylaşımı

Son dönemde Atina-Ankara hattında yaşanan gerilim dün Londra’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yumuşamıştı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra İsrail’den skandal bir paylaşım geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İsrail, Türkiye’nin son dönemde Akdeniz konusunda attığı adımları endişeyle takip ediyor. Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor” ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ve Libya ile varılan anlaşma sonrasında tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattındaki gerilim ile ilgili paylaşılan bir diğer mesajda ise, “İsrail Yunanistan’a tam desteğini veriyor ve birlik olduğunu tekrar hatırlatıyor. İsrail, Yunanistan ile ortaklığına büyük önem veriyor” ifadesi yer aldı.

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Son güncelleme: 11:03 05.12.2019
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