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Son dakika… İstanbul-New York uçağı türbülansa girdi: Çok sayıda yaralı var

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York uçağı inişte türbülansa girdi. 326 yolcunun olduğu uçakta çok sayıda hostes ve yolcu yaralandı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada uçaktaki 326 yolcudan 28'inin ve 2 kabin personelinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralananların hastaneye sevk edildiği açıklandı.

08:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… İstanbul-New York uçağı türbülansa girdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan New York'a giden Türk Hava Yolları'na ait 01 sefer sayılı yolcu uçağı, ABD hava sahasına giriş yaptıktan sonra türbülansa kapıldı. Ani irtifa kaybeden uçakta 28 yolcunun ve 2 kabin personelinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar New York'ta tedavi altına alındı.

New York Ulaştırma Dairesi sözcüsü Steve Coleman Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada 28 kişinin Jamaica Hastanesi, ikisinin de Queens Hastanesi'nde tedavi gördüğünü bildirdi. Yaralıların durumunun hayati olmadığı, bir kişinin bacağının kırıldığı, diğerlerininse şiş, sıyrık ve kesikleri bulunduğu belirtildi.

Detaylar geliyor…

Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 08:24 10.03.2019
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