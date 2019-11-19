İstanbul’da ölü bulunan eski ajanla ilgili kritik açıklama

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Raed Al Saleh, Beyaz Baretliler’in nasıl kurulduğunu ve kimlerden oluştuğunu anlattı.

Saleh, Beyaz Baretliler’in 2012’de öğretmen, itfaiyeci ve doktor gibi farklı meslek gruplarından oluşan bir grup insan tarafından sivillere yardım amacıyla kurulduğunu söyledi.

Grubun yöneticisi olan Saleh, çatışma alanlarında kalan ve herhangi bir devlet desteği olmayan sivillere, ihtiyaç duydukları hizmeti sağlayan insani yardım organizasyonu olduklarını ifade etti.

2014’te birçok köy ve şehirde hizmet verdiklerini anlatan Raed Al Saleh, aynı Türkiye’de ilk eğitimlerini aldıklarını belirtti.

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‘BEYAZ BARETLİLER’İ BİR KİŞİ KURMADI

İstanbul Beyoğlu’ndaki evinin önünde ölü bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier’in, Beyaz Baretliler’in kurucusu ve eğitimcisi olduğu iddialarını reddeden Saleh, “Beyaz Baretliler’in kurucusu bir insan değil, bir grup insandır. James’i tabii ki tanıyordum; çünkü partner organizasyonu (Mayday Kurtarma Vakfı) yönetiyordu” dedi

Mesurier’in Beyaz Baretliler’i yönlendirici bir etkisi olmadığını ve hiçbir toplantılarına katılmadığını belirten Saleh, sözlerine şöyle devam etti:

“James, Mayday ile Beyaz Baretliler arasındaki toplantılara katıldı. Sosyal medya hesaplarında Beyaz Baretliler ile ilgili paylaşımlarını ise bizi destekleyen bir insan olduğu için normal karşılıyorum.”

Saleh, Mesurier’in eskiden İngiliz istihbarat subayı olarak çalıştığını bildiğini aktaran Saleh, “Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz” diye konuştu.

RUSLAR VE ŞAM BİZDEN NEFRET EDİYOR, ÇÜNKÜ…

Raed Al Saleh, Rus medyasında ve Suriye rejiminin açıklamalarında, Beyaz Baretliler ile ilgili ‘terör örgütü’ suçlaması yapılmasını ise şöyle değerlendirdi:

“Rusya ve Suriye rejimi hakkımızda böyle söyleyecek, çünkü bizden nefret ediyorlar. Sahadaki ekiplerimize her gün saldırıyorlar; çünkü sivillere yardım etmemizi engellemeye çalışıyorlar. Ayrıca Suriye halkına karşı işlenen suçlara tanıklık etmemizi istemiyorlar.”

Saleh, Rusya ve Suriye’nin sivillere karşı her çeşit silahı kullandığını öne sürerek, “Biz ‘bir insanı kurtarırsan tüm insanlığı kurtarırsın’ düşüncesine inanıyoruz. Biz de bu amaca kendimizi adadık, ulaşabildiğimiz her yerde sivillere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.