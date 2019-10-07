Son dakika… İşte ABD-Türkiye hattında baş döndüren gelişmeler

1- ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Suriye içerisinde, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin fikir alışverişinde buludu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede kararlı olduğunu yinelerken, bölgede böyle bir sorun yaşanmaması için Ankara'nın her türlü tedbiri alacağını vurguladı.

Ayrıca Trump telefonla Erdoğan’ı ABD’ye davet etti ve iki lider gelecek ay Washington’da bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

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2- BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki dünkü görüşmenin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu sabah saatlerinde Beyaz Saray’dan bir açıklama yayınlandı.

Washington’dan gelen mesajda, “ABD’nin Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağı ve buna destek vermeyeceği” belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, “Türkiye'nin yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine (Fırat Nehri'nin doğusu) yönelik operasyon için harekete geçeceği” bildirildi.

Ayrıca “IŞİD'i yenilgiye uğratan ABD güçlerinin artık doğrudan bölgede olmayacağına ve Türkiye'nin son iki yıldır bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarından sorumluluğunu üstleneceğine” dikkat çekildi.

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3- BEŞTEPE’DEN GELEN İLK TEPKİ

ABD’den gelen açıklamadan çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan bir mesaj yayınladı. Kalın, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirtirken, güvenli bölgenin iki amacını şöyle özetledi: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak. Ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.

4- YPG’DEN GELEN İLK YANIT

Trump Yönetimi’nin Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakması uluslararası basının birinci gündem maddesi haline gelirken, ilerleyen dakikalarda terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’den bir açıklama geldi. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ni oluşturan YPG, “Washington’ın taahhütlerini yerine getirmediğini ve askerlerini bölgeden çektiğini” duyurdu.

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5- AMERİKALI YETKİLİ TEYİT ETTİ

Terör örgütü YPG’nin “Amerikan askerlerinin çekildiği” yolundaki açıklaması, İngiliz Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili tarafından teyit edildi. Söz konusu yetkili “ABD askerleri Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasından ayrıldı. Diğer ABD askerleri bölgede pozisyonlarını şimdilik koruyacaklar” dedi. Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan yetkili, “SDG'yi Türkiye'nin herhangi bir yerdeki saldırılarından korumayacağız” ifadesini kullandı.

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YORUMU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan’a yapacağı ziyaret öncesi havalimanında konuştu. Erdoğan, Amerikan askerlerinin çekilme sürecinin başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin sorumluluğunu üstleneceği 10 bin kadar IŞİD’li teröriste ilişkin ise şunları söyledi: “Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan rakamlar var. Burada bulunan DEAŞ’lılar var. Burada bulunan DEAŞ’lıların kontrolünü elimizden çıkarmak istiyoruz diyorlar. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar.”