Son dakika… İtalya’da yeni hükümet için anlaşmaya varıldı

İki gündür Parlamento’daki bütün partilerin temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yarın sabah yapacağı toplantıda hükümeti kurma görevini Conte’ye vermesi bekleniyor.

Piyasalar yaklaşık sekiz gün önce istifa eden Guiseppe Conte’nin yeniden hükümet başkanı olacağına dair haberlere yeni hükümetin mali açıdan dikkatli bir tutum içinde olarak Avrupa Birliği’ne karşı cephe almayacağı öngörüsü nedeniyle olumlu tepki verdi.

Günlerdir süren siyasi gerginliğin ve zorlu görüşmelerin ardından farklılıklarını ve yıllardır süren siyasi anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak yeni bir hükümet kurmak için anlaşmaya varan iki partinin liderleri ülkenin iyiliği için ortak bir zemin bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Euronews’deki habere göre, Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti yaptığı açıklamada “İtalya’yı seviyoruz ve bunun denemeye değer olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Her ne kadar iki parti de erken seçimi engellemek ve ekonomik belirsizliği hafifletmek üzere koalisyona gitmek için anlaşmış olsa da önlerinde başbakanın konumu, önemli bakanlıkların paylaşımı ve ortak bir siyaset zemini ortaya konulması gibi zorluklar bulunuyor.

İstifasıyla hükümetin düşmesine neden olan Lig Partisi lideri Matteo Salvini iki partiyi biraraya getiren tek ortak zeminin prtisine duydukları nefret olduğunu belirtmişti.