Son dakika… İtalyan parlamentosunda gerilim çıktı: 5 şey gösterip şov yaptı

Siyasi bir belirsizliğin içinde olan İtalya’da bugün meclis üyesi Licia Ronzulli adeta şov yaptı… Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Parlamentosu’na bebeğiyle gelen ve birçok toplantıya bebeğini getirerek büyük takdir toplayan İtalyan siyasetçi, geçtiğimiz hafta İtalya’da kurulan Conte hükümetini eleştirdi.

Conte hükümetini anlatmak için 5 obje getiren ve bunları diğer parlamenterlerin adeta gözüne sokan Ronzulli’nin hareketi İtalya’da gündem oldu.

Bir dönem İtalya’yı yöneten Silvio Berlusconi’nin partisi Forza İtalia’dan olan Ronzulli, Conte hükümetini eleştirmek için ilginç bir yöntem uyguladı.

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Asma kilit, konserve açacağı, konserve ton balığı, bant ve uhu getiren Ronzulli, “Sizin politika ve yaklaşımlarınızı anlatmak için 5 nesne getirdim, bunlar sizin değerlerinizi gösteriyor. Konserve ton balığı sizin açgözlülüğünüzü, yemeye olan düşkünlüğünüzü ve güce ihtiyacınızı gösteriyor. Daha sonra uhu var. Bu da sizin koltuklarınıza yapıştığınızı ve buradan kalkmayacağınızı gösteriyor. En sonunda da seloteyp var. Bu da yönettiğiniz kurumların ne kadar kırılgan olduğunu ve sadece bunlar aracılığıyla tek parça kaldığını gözler önüne seriyor. Hepimiz kırılgan nesnelerin eninde sonunda kırılacağını biliyoruz” dedi.