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Son dakika… İtalya’nın skandal Öcalan kararına Dışişleri’nden tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim'de tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletildi" denildi.

17:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’nın skandal Öcalan kararına Dışişleri’nden tepki!

İtalya’nın Parma şehrinin ilçesi Berceto’da belediye meclisinde alınan kararla İmralı cezaevinde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmişti. Hafta sonu gerçekleşen törende terörist elebaşının avukatı aracılığıyla fahri hemşehrilik takdim edilmişti. Birçok İtalyan sanatçı ve akademisyenin katıldığı etkinlikte çok sayıda belediye meclis üyesinin bu durumdan rahatsızlık duydukları için katılmadığı açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde terörist elebaşı adına fahri hemşehrilik unvanı avukatı Nevruz Uysal’a verildi.

İtalyanların aldığı skandal karar sonrası İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani Dışişleri’ne çağrıldı.

Dışişleri “Konuya ilişkin tepkimiz Büyükelçi Gaiani’ye iletildi” açıklamasını yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Ankara Dışişleri Bakanlığı İtalya son dakika
Son güncelleme: 17:42 08.10.2019
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