Son dakika… İtalya’nın skandal Öcalan kararına Dışişleri’nden tepki!

İtalya’nın Parma şehrinin ilçesi Berceto’da belediye meclisinde alınan kararla İmralı cezaevinde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmişti. Hafta sonu gerçekleşen törende terörist elebaşının avukatı aracılığıyla fahri hemşehrilik takdim edilmişti. Birçok İtalyan sanatçı ve akademisyenin katıldığı etkinlikte çok sayıda belediye meclis üyesinin bu durumdan rahatsızlık duydukları için katılmadığı açıklandı.

İtalyanların aldığı skandal karar sonrası İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani Dışişleri’ne çağrıldı.

Dışişleri “Konuya ilişkin tepkimiz Büyükelçi Gaiani’ye iletildi” açıklamasını yaptı.

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