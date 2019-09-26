Son dakika… İyice köşeye sıkıştı! İşte o belge

New York’ta düzenlenen toplantısında konuşan Trump, Beyaz Saray’a konuyla ilgili şeffaf davranılmasını tam olarak desteklediğini söylediğini” belirtirken, yolsuzluk iddialarının odağındaki Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun yaptıkları hakkında da şeffaflık beklediğini vurguladı.

Suçlamaları reddeden ABD Başkanı “Bir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim” derken, Ukrayna lideri Zelenkiy ile yaptığı telefon görüşmesi etrafındaki iddiaları “aldatmaca” diye tanımladı.

Trump, muhalefetteki Demokrat Partilileri “vakitlerini cadı avına harcamakla fazla meşgul olmakla” suçladı.

TRUMP ŞAŞKIN: NE İÇİN AZİL?

ABD Başkanı bir gazetecinin “yabancı bir liderle, siyasi bir rakibi hakkında konuşmasının uygun olup olmadığını, eski ABD Başkanı Barack Obama aynısını yapsaydı, ne düşüneceğini” sorması üzerine, Obama’nın da aynısını yaptığını söyledi. Trump iddiası hakkında ayrıntı vermeden “Bu ülkeye yaptıkları utanç verici” dedi.

25 Temmuz’da gerçekleşen telefon görüşmesine dayanarak Demokratların hakkında azil sürecini başlatmasına şaşırmış görünen Trump, “Ne için azil?” diye sordu.

Trump “Ben bir şey yapmadım. Harika bir görüşmeydi. Karşılıklı yapılan bir şey yoktu” diye konuştu. Medyanın zamanını “saçmalıklarla” harcadığını savunan ABD Başkanı destekçilerinin tüm olan bitenin “iğrenç” olduğunu da bildiklerini de iddia etti.

DÖKÜM NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR

Bu arada Beyaz Saray, daha önceki saatlerde ABD Başkanı Donald Trump hakkında görevden alınma sürecinin başlatılmasına neden olan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının dökümünü yayınladı.

Dökümde, Trump’ın görüşmede Zelenskiy’den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlunun şirketiyle ilgili soruşturma konusunda devreye girmesini istediği görülüyor.

Demokratlar, Trump’ı yabancı bir devlet başkanından bu tarz bir soruşturma açılmasını isteyerek siyasi çıkar elde etmeye çalışmakla suçluyor.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi, dün Trump’ın hesap vermesi gerektiğini belirterek, resmi azil sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Paylaşılan belge, telefon konuşmasının deşifresini değil, konuşmaya katılan ABD’li yetkililerin aldıkları notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resmi görüşme dökümü.

SUNUCUNUN YERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

Döküme göre, Trump, hem 2016 seçimlerinden önce Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin sistemine yönelik siber saldırıyı soruşturması için tutulan Crowdstrike şirketini hem de Biden’ın oğlunun şirketiyle ilgili konuyu görüşmede gündeme getiriyor.

Trump, Zelenskiy’e, kendisinden bir ricası olduğunu ve Crowdstrike şirketiyle ilgili durumu incelemesini istediğini belirtiyor.

Trump ayrıca, Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin Ukrayna’da olduğu söylenen sunucusunun yerinin tespit edilmesi için de yardım istiyor.

Trump, “Adalet Bakanımızın sizi ya da ekibinizi aramasını ve bu konunun sonuna kadar gitmenizi istiyorum. Dün gördüğünüz gibi, tüm bu saçmalık Robert Mueller adında bir adamın gösterdiği çok kötü bir performansla sona erdi ancak birçok şeyin çıkış noktasının Ukrayna olduğu söyleniyor. Elinizden ne gelirse, mümkün olması halinde yapmanız bizim için çok önemli” diyor.

Zelenskiy de bu konuların kendisi için de önem taşıdığını ve ABD ile işbirliği alanında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Zelenskiy, “Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak sizi tüm soruşturmaların açık ve şeffaflık içinde yürütülecek. Size bunun garantisini verebilirim” diyor.

BIDEN’LA İLGİLİ SORUŞTURMA

Trump da buna yanıt olarak, konuyla ilgili kendi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile konuşmasının iyi olacağını söylüyor ve konuyu Biden’ın oğluna getiriyor.

Trump, “Bir başka konu da Biden’ın oğluyla ilgili ortada çok laf var, Biden’ın soruşturmayı durdurduğu söyleniyor ve birçok kişi ne olduğunu ortaya çıkartmak istiyor, o yüzden Adalet Bakanı ile birlikte çalışabilirseniz harika olur. Biden, ortalıkta soruşturmayı durdurduğunu söyleyerek böbürleniyor. Kulağa korkunç geliyor” diyor.

Zelenskiy de bir sonra atanacak olan başsavcıyı kendilerinin atacağını ve bu nedenle de bu konuyu inceleyeceklerini söylüyor.

Zelenskiy ayrıca Trump’tan konuyla ilgili ellerindeki bilgileri paylaşmasını da istiyor.

Trump, telefon konuşmasının sonuna doğru Zelenskiy’e yardımlarından dolayı teşekkür ediyor ve “Beyaz Saray’a ne zaman gelmek isterseniz bir telefon edin yeter. Bize bir tarih verin, biz ayarlarız” diyor. (BBC Türkçe)