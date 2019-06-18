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Japonya’da korkutan deprem! Güncel son depremler listesi…

Japonya'nın kuzeybatısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

16:42 -
Haberler Dünya

Japonya’nın Niigata kentinde bir deprem meydana geldi. Yetkililer 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Yetkililer 0.2 ile 1 metre büyüklüğünde tsunami meydana gelebileceğini duyurarak bölgede yaşayanları uyardı.

Detaylar geliyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son güncelleme: android-time 16:28 19.06.2019
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