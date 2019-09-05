Son dakika… Kabil’de korkutan patlama: Ölü ve yaralılar var

Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz, patlamanın, kentin doğusunda ABD’nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında 9. Polis Bölgesi’nde gerçekleştiğini açıkladı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Afganistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatın kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Yabancı uyrukluların bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.