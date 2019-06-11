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Son dakika… Kabinede eşcinsel ilişki çatlağı: Malezyalı bakanın erkek arkadaşıyla yatak videosu ortaya çıktı

Güneydoğu Asya'da 800'ü aşkın adanın birleşmesiyle oluşan Malezya'da bir seks skandalı yaşanıyor... Skandalın ortasında ise mevcut kabinedeki bir bakan yer alıyor. Dün gece bazı Malezyalı gazeteciler bilinmeyen bir numara tarafından bir WhatsApp grubuna eklendi. Daha sonra ismi açıklanmayan bakanın seks videoları paylaşıldı. Sosyal medyaya kısa sürede yayılan videolar hakkında başbakan, "Haberim yok,. Videoyu görmediğim için yorum yapamam" dedi,

Sozcu.com.tr
14:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kabinede eşcinsel ilişki çatlağı: Malezyalı bakanın erkek arkadaşıyla yatak videosu ortaya çıktı

Eşcinsel evliliğin yasak olduğu ve LGBTQ bireylere sistematik şiddetin yaygın olduğu Malezya, mevcut kabinedeki bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı videoyu konuşuyor…

Malezya basınında yer alan haberlerde, kabinedeki bir bakanın başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği videonun gazetecilere özel bir WhatsApp grubundan geldiği öne sürüldü.

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İddiaya göre önceki gece geç saatlerde bir grup gazeteci farklı numaralar tarafından üç farklı WhatsApp grubuna dahil edildi. Bilinmeyen bir numaranın oluşturduğu WhatsApp gruplarına farklı isimler verildi.

Bir WhatsApp grubunun adının, “Jemputan Hari Raya” olduğu belirtildi. Grupta bir otel odasındaki iki erkeğin cinsel ilişkiye girerken çekilmiş üç videosunun yer aldığı açıklandı. Videolarda, arka planda yabancı bir haber TV kanalının sesinin duyulduğu aktarıldı.

Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Otelde çekildiği tahmin edilen görüntülerin yanı sıra da bir banka dekontu yer alıyordu.

BANKA HESABI DA GÖNDERİLDİ

Oluşturulan WhatsApp gruplarından birinin arkasında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah’ın olduğuna dair bir iddia sosyal medyada paylaşıldı.

Bu iddialar üzerine Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Abdullah, “Bu iddialar gerçek değil. Benim bir alakam yok. Adımı kullanarak grup oluşturmuşlar. Olayla ilgili polislere talimat verildi, soruşturma başlatıldı” dedi.

Bilinmeyen bir numara önceki gece bir grup gazeteciyi WhatsApp gruplarına ekledi.

Öte yandan videoda bu video ve görüntülerin yanı sıra bir banka işlem dekontunun da gönderildiği belirtildi. Alman bankası üzerinden yapılan işlem hakkında bir açıklama yapılmadı.

Videodaki erkeklerden birinin mevcut kabinedeki bakanlardan biri olduğu iddia edilirken bu konuda net bir açıklama gelmedi.

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Bugün basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Tun D.r Mahathir Mohamad, sosyal medyada paylaşılan video hakkında konuştu.

Başbakan, “Bu videoyu izlemedim. İzlemediğim ve okumadığım için bu konuda bir yorum yapamam. Eğer bana bilgi verirseniz yorum yapabilirim” dedi. Başbakanın bu açıklamaları basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.

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Son güncelleme: android-time 14:21 11.06.2019
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