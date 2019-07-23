Son dakika… Kaçak içkiyle dünyanın gündemindeyiz!

Geçen hafta sonu Adana’da metil alkol zehirlenmesinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı haberden yola çıkan Reuters, bu kentte son haftalarda 12 kişinin benzer şekilde öldüğünü yazdı.

Türk medyasındaki haberleri aktaran Reuters, metil alkol zehirlenmesinden en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İngiliz ajansı abonelerine Türk hükümetinin Temmuz ayında çoğu alkollü içkiye en az yüzde 8 vergi artışı getirdiğini ve bu nedenle fiyatların fırladığını yazdı.

Haberde anason aromalı geleneksel Türk içkisi olarak nitelendirilen rakının litre fiyatının 200 lirayı aştığı hatırlatıldı.

Kimya Mühendisleri Odası’ndan yapılan ve “Sahte içkiyle bağlantılı ölümler, doğrudan yüksek vergilerden kaynaklanıyor” açıklaması da, Gıda Mühendisleri Odası Zafer Şenyurt’un yetkililere yaptığı “Kaçak içkiye yönelik denetimleri sıkılaştırın” çağrısı Reuters’ın haberinde yer aldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de alkole koyulan vergilerin sürekli arttığı, 2013 yılı itibarıyla alkol ve tütün ürünlerinin reklâmı ve sponsorluğunun yasaklandığı vurgulandı.