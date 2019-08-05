Son dakika… Kadınlara müjde: Sadece 30 dakikada 20 yıl erteleniyor

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 30 dakikalık işlem sayesinde kadınlar 60’lı yaşlarında bile bebek sahibi olabilecek. 22 ila 36 yaş arası dokuz kadında bu yöntemin uygulandığı öğrenildi.

Buna göre; yumurtalıklardan bir parça alınıyor. Yumurtalık dokusu -150 derecede donduruluyor ve kadın menopoza girene kadar saklanıyor. Menopoz gerçekleştiğinde ise bu parça eritiliyor ve tekrar yerine naklediliyor. Böylece yumurtalıklara yerleştirilen parça, hormonların tekrar oluşmasını sağlıyor ve menopozu geciktiriyor.

‘DEVRİM NİTELİĞİNDE’

‘Devrim niteliğinde’ görülen prosedürün kemik erimesi ve kalp rahatsızlıkları gibi menopozun yan etkilerinden mustarip olan milyonlarca kadının hayatını değiştirmesi bekleniyor.

Menopozu geciktirmek; sıcak basması, cinsel isteğin azalması ve ruh halinin değişmesi gibi zorlayıcı sorunların da azalması anlamına gelecek.

Tekniğin mimarlarından Profesör Simon Fishel, “Kadınlar, insanlık tarihinin herhangi bir zamanına göre artık daha fazla yaşıyor. Pek muhtemeldir ki birçok kadın doğurgan döneminden daha uzun bir süreyi menopozda gerçirecek. Biz menopozu doğal yollardan geciktirerek, kadınlara kendi sağlıklarını kontrol etmeleri için güç veriyoruz” dedi.

ANNE OLMAK İÇİN UYGUN DEĞİL

Fakat yeni teknik çok geç yaşta çocuk sahibi olma noktasında bazı kadınlarda korku yarattı. Dört çocuğu olan Fishel, “Bir kadın 70 yaşında aile kurmak istediğinde, hem anne hem çocuk açısından sağlık riskleri olabilir. O yaşta bir beden, bebek taşımak için uygun değil” dedi.

Bazı sağlık riskleri teşkil etmesine karşın bu ameliyatın temel amacının menopozun yan etkilerini azaltmak olduğu ifade ediliyor. Temmuz 2018’de bıçak altına yatan Dixie-Louise Dexter, hayatını değiştiğini söylüyor.