Kahreden kare dünyanın izlediği tartışmaya da damga vurdu

Demokrat Parti'den aday adayı listesinin bir hayli kalabalık olması sebebiyle iki gruba ayrılan aday adayların ilk bölümü canlı yayında politikalarını anlattı. Münazaraya ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizini gözler önüne seren göçmen baba ve kızın nehirde boğularak ölümü damga vurdu.

İlk grupta yer alan 3'ü kadın 10 aday adayı, Florida'nın Miami kentinde yapılan ve NBC, MSNBC ve Telemundo kanallarının yayınladığı münazarada politikalarını anlatarak seçmenlerin desteğini almaya çalıştı.

İLK BÖLÜM İÇ SİYASETE AYRILDI

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre; münazaranın ilk bölümünde ABD iç siyasetine ilişkin konular tartışıldı. Aday adayları ABD'de her seçim döneminde tartışma konusu olan sağlık sigortası konusunda görüşlerini paylaştı. Aday adayları herkes için sağlık sigortasına erişim sağlayan ve Obama dönemine damga vuran Medicare'i savundu. Sigorta şirketlerinin milyarlarca dolar kar elde ettiği, mevcut sistemin işlemediği vurgulandı.

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İKİNCİ BÖLÜMDE O FOTOĞRAF GÜNDEMDE

Münazaranın ikinci bölümünde ise ABD-Meksika sınırında yaşanan göçmen krizi Pazartesi günü Texas sınırındaki Rio Grande Nehri'ni geçerek ABD'ye ulaşmaya çalışan El Salvadorlu Oscar Martinez ve 23 aylık kızı Valeria'nın boğularak trajik şekilde can vermesi ve cansız bedenlerinin kıyıya vurduğunu gösteren fotoğraf üzerinden gündeme geldi.

Latin kökenli aday adayı Julian Castro “Bu fotoğraf hepimizin canını sıkmalı. Bugün başkan olsam derhal bir başkanlık kararnamesi imzalayarak Trump'ın sıfır-tolerans politikasından kurtulurdum. Oscar ve Valeria sığınma başvurusunda bulunmak üzere sınırdaki giriş limanlarına gitti. Ama geri çevrildiler” şeklinde konuştu.

Cory Booker da moderatörün konuyla ilgili sorusuna hem İspanyolca hem de İngilizce cevap verdi. “Buraya gelenler insan haklarını sınırda bırakmıyorlar. Onları bu tehlikeli yola başvurmaya iten sorunları çözmeliyiz” dedi.

AMERİKA BÖYLE BİR ÜLKE DEĞİL

Demokrat Parti'nin aday adayları arasında yer alan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da göçmen baba-kızın trajik hikayesinden söz ederken “Trajik bir kare. Amerika böyle bir ülke değil” dedi, Trump'ın sıfır tolerans göçmen politikasına destek veren seçmenlere de “Amerikan Rüyası sizin için işlemediyse bunun sebebi göçmenler değil” sözleriyle seslendi. Diğer aday adayları da ABD'nin yeni bir göçmen yasasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İRAN GERİLİMİ DE GÜNDEME GELDİ

İran ile son dönemde yaşanan gerilim de Demokrat Parti'nin bekan aday adaylarının münazarasında gündeme geldi. Aday adaylarının hepsi Trump yönetiminin İran politikasını sert bir dille eleştirdi. Aday adayları Trump'ın ve ekibindeki isimlerin uyguladığı politikalarla ABD'yi daha güvensiz bir hale getirdiğini savundu.

T’RUMP İZLEMEYECEĞİM’ DEDİ AMA…

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçiminde olası rakip adaylarının münazarasını izleyip izlemeyeceği merak ediliyordu. G20 Zirvesi için Japonya yolcusu olan Trump o merakı Twitter'dan paylaştığı mesajla giderdi. “Kusura bakmayın ben Air Force One'da olacağım. Özgür Dünyayı kurtarmaya gidiyorum” mesajını paylaşarak Twitter'daki takipçilerine Demokrat Partili aday adaylarının münazarasına ilişkin analiz ve yorumlar için birkaç isim önerdi.

Demokrat Parti aday adaylarının münazara yayını başladıktan sonra paylaştığı Twitter mesajlarından Trump'ın canlı yayını takip ettiği gözlendi. Trump yayın devam ettiği sırada önce “SIKICI” mesajını paylaştı.