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Son dakika… Kalın-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.

15:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kalın-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabulüne ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya göre Kalın ve Jeffrey başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ tesisi ile IŞİD, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, Menbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü.

Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Son güncelleme: android-time 15:13 24.07.2019
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