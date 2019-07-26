Son dakika… Kan donduran görüntü! Engelli kızı feci şekilde dövdüler

Polis yetkilisi Ozzie Valdez, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin ikisinin 15 yaşında, diğer ikisinin ise 13 ve 14 yaşında olduğunu duyurdu. Şüphelilerden üçü hakkında “ağır ceza gerektiren müessir fiil”den, biri hakkında ise “çetecilik”ten işlem yapıldığı belirtildi.

Videoda dayak yiyen kız hakkında 18 Temmuz’da kayıp bildiriminde bulunulduğunu ifade eden Valdez, 42 saniyelik videoyu aktivistlerin dikkat çekmesiyle fark ettiklerini ifade etti.

Perşembe günü itibarıyla 6 milyonu aşkın izlenme alan videoda, birkaç kız çocuğu engelli olduğu belirtilen bir başka kızı feci şekilde dövdüğü görülüyor. Sonunda da küçük kızın yere yıkıldığı görüntülere yansıyor.

Illionis Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı, 15 yaşındaki engelli çocukla ilgili ihmal iddialarını incelediklerini duyurdu.

Valdez, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde talihsiz kızın bir metroda bulunduğunu ve babasına teslim edildiğini söyledi. Reşit olmadığı için kimliği açıklanmayan kızın yerel bir hastaneye götürüldüğü de ifade edildi.