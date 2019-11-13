Son dakika… Kan donduran görüntü: Genç kadının cesedini bavula koyup götürmüş

İngiltere ve Yeni Zelanda kamuoyunun gündemi Grace Millane… 2018’de başladığı dünya turunda gittiği Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde kaybolan ve bir süre sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Grace Millane’nin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’da arkadaşlık platformları üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki bir adamın öldürdüğü tahmin edilen Millane’nin son görüntüleri ortaya çıktı. Mahkemede delil olarak sunulan ve genç kadının ailesiyle de paylaşılan görüntülerin Auckland’ın merkezindeki CityLife otelde çekildiği kaydedilirken, acılı ailenin bu görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı ve sinir krizi geçirdiği kaydedildi.

Görüntülerde Millane’yi öldürdüğü öne sürülen 27 yaşındaki adam elinde iki bavul ile otel odasından çıkıyor. Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ismi yasal sebeplerle açıklanmayan adam iki bavulu daha sonra büyük bir tekerlikli araca koyarak hızla otelden çıkıyor.

Bavullardan birinde fetüs pozisyonunda duran Millane olduğunu itiraf eden adamın yargı süreci devam ediyor.

Görüntülerde adam daha sonra bavulları kırmızı renkli bir otomobile yükleyerek uzaklaşıyor. Bu görüntülerden birkaç gün sonra genç kızın cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuş ve bir süre sonra Millane’yi öldürdüğü tahmin edilen adam yakalanmıştı.