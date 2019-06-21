Son dakika… Kanlı cami saldırısında yaralanan Türk Yeni Zelanda’ya tepkili: Sözler tutulmadı

Mart ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan korkunç terör saldırısı sonrasında verilen sözlerin tutulmadığı ortaya çıktı. 1’i Türk 51 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırı sadece Yeni Zelanda’da değil uluslararası kamuoyunda da gündem olmuş ve büyük tepki çekmişti. O dönemde duruma müdahale eden ve yarı otomatik silahlara getirilen yasaklarla bütün dünyanın takdirini toplayan Başbakan Jacinda Ardern’e saldırıda yaralananlar çok sert konuştu.

Christchurch’teki saldırıda 9 kurşun isabet eden ve yaralanan Temel Ataçocuğu New York Times’a açıklamalarda bulundu. Saldırıdan sonra Yeni Zelanda göçmenlik bürosuna başvurarak annesi ve yeğenini Türkiye’den Christchurch’e getirmek isteyen Ataçoğlu, “Eskiden yapmayı çok sevdiğim yürüyüş, balık tutma, spor ve kebap dükkanımda çalışmayı zevkle gerçekleştiremiyorum. Burada çok yalnız ve depresif hissediyorum. 10 yıldır buradayım fakat ben de bir Yeni Zelanda vatandaşıyım. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak bana yardım etmesi için ailemin gelmesi gerek” dedi.

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Ataçocuğu, “Yeni Zelanda hükümeti vadettiği büyük sözlerini gerçekleştirmedi” dedi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern korkunç saldırı sonrasında, “Yaralananlara bakmak büyük bir görev ve bunu hepimiz yapmalıyız” demişti. 43 yaşındaki Ataçocuğu, “Yeni Zelanda göçmenlik sistemi yaralananların dileğini yerine getirmedi. Bu insanlar fiziksel ve duygusal destek için yakınlarını ülkeye getirmek istiyor” dedi.

Ataçocuğu, çenesi, iki bacağı, bir kolu ve kalçasından vurulduğunu ve doktorların 3 ile 5 yıl boyunca iyileşmesine ihtimal vermediğini aktardı. Ataçocuğu kız kardeşinin Türkiye’deki işini ve ailesini bırakarak Yeni Zelanda’ya geldiğini söyledi.