Son dakika… KARA LEKE… Tüm dünya aynı gerçeğe dikkat çekti!

ABD merkezli ‘Voice of America’ yayın kuruluşu, Sözcü yazar ve yöneticilerine verilen hapis cezalarını “Türk mahkemesi 7 gazetec çalışanını hapis cezasına çarptırdı” başlığıyla duyurdu. “Süregelmekte olan baskı” arabaşlığı altında Sözcü’nün yayın çizgisine ilişkin bilgilerin aktarıldığı haberde şu ifadeler dikkat çekti:

* Sözcü, uzun zamandır Erdoğan’ın iktidar partisine yönelik eleştirel yayınlarıyla biliniyor. Bu, Cumhuriyet gazetesinin 13 muhabirinin 2018’de mahkûm edilmesinin ardından hedef alınan ikinci muhalif gazete.

* Bazen kıyasıya hükümet karşı olarak tanımlanan Sözcü’nün çalışanları, bir dönem Erdoğan’ın müttefiki olup ezeli siyasi düşmanına dönüşen Gülen’i desteklemekle suçlanan gazeteci, alim, akademisyen ve aktivistten oluşan uzun bir kuyruğun en sonu.

‘Voice of America’nın haberinde “Sözcü’ye yönelik davanın, Erdoğan Yönetimi’ne karşı yapılan eleştirel haberler üzerindeki baskıya ilişkin kaygıları yoğunlaştırdığı” da vurgulandı.

‘KARA LEKE’ VURGUSU

Almanya merkezli ‘Deutsche Welle’ (DW) yayın kuruluşu “Türkiye, eleştirel gazetenin gazetecilerini hapse mahkûm etti” başlığını kullandı. DW, “Sözcü’nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren makaleler yayınladığı için darbe teşebbüsüne destek vermekle suçlandığını” yazdı.

Sözcü çalışanlarına yönelik mahkûmiyet kararlarının, Cumhuriyet çalışanlarının hedef alınmalarının ve Ağustos’ta ayında tutuklanmalarının ardından geldiğine dikkat çeken DW, Sözcü’nün kararlara “kara leke” ifadesiyle isyan ettiğini okurlarına aktardı.

SEKÜLER YAPININ EN UZUN DİREĞİ

Amerikan ‘New York Times’ (NYT) gazetesi, Reuters haber ajansının servis ettiği haberle gelişmeyi duyurdu. NYT haberinde Sözcü, “Türkiye'de seküler yapının en uzun direği” olarak tanımlanırken, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyasının ayrıldığı belirtildi.

LAİK, MİLLİYETÇİ BİR GAZETE

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Figaro da gelişmeyi okurlarına duyurdu. Sözcü’nün kararları “gazetecilik ve hukuk tarihine sürülen karar bir leke” olarak değerlendirdiğini aktaran Le Figaro, Sözcü’nün milliyetçi, laik ve hükümete yönelik eleştirel bir çizgide yayın yaptığını hatırlattı.

ERDOĞAN’A ELEŞTİREL ÇİZGİDE

Gazeteciliğe ilişkin haberlerin yer aldığı köklü ‘Editor and Publisher’ dergisi de Türk basın tarihine sürülen kara lekeye takipçilerine aktardı. Aylık yayımlanan derginin internet sitesinde yer verilen haberde, Sözcü’nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimine eleştirel bir çizgide olduğu vurgulandı.

RT: KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Medyaya ve gazetecilere yönelik baskılar konusunda Türkiye ile yarışan Rusya’dan yayın yapan ‘Russia Today’ (RT) kuruluşu da gazeteciliğe verilen cezayı geniş bir coğrafyanın dikkatine sundu. Sözcü’nün Erdoğan’a muhalefet eden bir çizgi izlediğini vurgulayan RT, suçlanan tüm gazetecilerin iddiaları reddettiğini ve kararın temyize götürüleceğini yazdı.