Son dakika… Kaz Dağları’da çevre felaketine yol açan şirketten skandal açıklama

Alamos Gold CEO’su McCluskey, protesto gösterilerini ‘siyasi amaçlı dezenformasyon’ olarak nitelendirerek, madeni çıkarmak için kullanılacak siyanürün çevreye sızmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Reuters haber ajansına Ankara’daki temaslarının arasında iki saatlik bir mülakat veren McCluskey, ağaçların kesildiği Kaz Dağları’ndaki Kirazlı mevkiinin altı buçuk yıllık proje sonunda eski haline getirileceğini ifade etti.

‘AĞAÇLARI BİZ KESMEDİK’

Ağaçları Alamos Gold şirketinin değil hükümet birimlerinin kestiğini belirten McCluskey, “Bunun için parayı önceden ödedik. Anlayışla karşılamanız gerekir ki, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük unsuru yeniden ağaçlandırmak için” ifadelerini kullandı.

McCluskey, “Altı buçuk yıl içerisinde, bu alanın tüm merkezi yeniden ekilecektir. 10 yıl içerisinde biraz daha fazlası yapılacak ve yeniden bir ormana benzeyecektir” dedi.

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CEO’DAN SİYANÜR İTİRAFI

Siyanürün altını çıkarmak için gerçekleştirilen kazı sürecinin son aşamasında kullanılacağını söyleyen McCluskey, şirketin çevreye sızıntı olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını iddia ederek, madencilik faaliyetlerin su yataklarını etkilemeyeceğini savundu.

Alamos Gold CEO’su, “Bunu sadece imkânsız kılmıyoruz. Şayet bunu imkânsız hale getirmezsek, orada altın olduğu için sürece siyanür dahil edinceye kadar başlamamamız gerekir. Eğer siyanürü kaybederseniz, altını da kaybedersiniz” ifadelerini kullandı.

Siyanür havuzunda su geçirmeyen bir kaplama ve altında bir başka su geçirmeyen kaplamanın kullanılacağını aktaran McCluskey “İki katmanın arasında bir siyanür sızıntı tespit sistemi olacak. Eğer sızıntı olursa, diğer katmana ulaşmadan haberimiz olacak” şeklinde konuştu.