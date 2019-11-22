Son dakika… Kazakistan’dan flaş açıklama: Türkiye’nin desteklediği müzakereye ev sahipliği yapacaklar

Sekiz yılı aşkın bir süredir şiddetin devam ettiği Suriye’de barış için bir adım daha atıldı… Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, gelecek ay yapılacak Suriye barış müzakerelerine ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Tleuberdi, Türkiye, Rusya ve İran’ın destek verdiği barış müzakerelerinin 10-11 Aralık’ta Kazakistan’da gerçekleşeceğini açıklarken müzakerelerdeki gündem ya da katılımcılarla ilgili bilgi vermedi.

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında üç ülke ilk kez Suriye için masaya oturacak.