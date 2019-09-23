Son dakika… Kendi insanlarını vurdular: Çok sayıda ölü var

Afgan güvenlik güçleri, dün gece Taliban tarafından intihar bombacılarının eğildiği istihbaratıyla bir eve baskın düzenledi.

Ancak operasyon sırasında terör yuvası olduğu öne sürülen evin bitişiğindeki bir düğün salonu hedef alındı.

Reuters’ın aktardığı habere göre; baskın sırasında en az 35 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Helmend Eyalet Konseyi Üyesi Ataullah Afgan, kurbanların düğüne katılan insanlar olduğunu duyurdu.

Geçen hafta da ülkenin doğusunda IŞİD’e yönelik bir operasyon düzenlenmiş, jetler yanlışlıkla bölgedeki sivilleri vurmuştu.

Bu olayda da en az 30 sivil hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.