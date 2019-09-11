Son dakika… Kim bilir daha neler var? 860 volt elektrik üretiyor

ABD'de bulunan Simithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Amazon Havzası’nda iki yeni elektrikli yılan balığı türü buldu.

Zoolog C. David de Santana başkanlığındaki ekip, Güney Amerika’nın ücra köşelerinden topladığı 107 DNA örneğinin analizinin ‘Electrophorus voltai’ ve ‘Electrophorus varii’ adını verdikleri iki elektrikli yılan balığı türünün varlığına işaret ettiğini açıkladı.

BU BİR REKOR OLABİLİR

Keşfedilen bu türlerden ‘Electrophorus voltrai’nin 860 volta kadar elektrik verebiliyor. Bu da ‘Electrophorus electricus’ olarak bilinen türden 210 volt daha fazla elektrik üretebildiği anlamına geliyor.

‘Nature Communications’ adlı hakemli akademik dergide dün yayınlanan araştırmada, ‘Electrophorus voltrai’nin ürettiği elektriğin bu anlamda bir rekor olabileceği belirtildi.

Elektrik üretebilen yaklaşık 250 balık türü bulunsa da, elektrikli yılan balıkları, ürettikleri elektriği avlanmak ve kendini korumak için kullanan tek tür olarak biliniyor.

Bilim insanları, 250 yıldır elektrikli yılan balıklarının Amazon Havzası’nda yaşadığını biliyordu. Fakat bu bölgedeki yılan balıklarının tek bir türe ait olduğunu düşünüyorlardı.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KANITI

CNN’in haberine göre; yeni keşfin, Amazon Havzası'ndaki muhteşem biyolojik çeşitliliğin bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Zoolog David de Santana, “Bu yılan balıkları oldukça ilgi çekici. Eğer 250 yıldır süren bilimsel keşif çalışmalarının ardından iki buçuk metre bir balık bulabiliyorsak, bu bölgede daha keşfedilecek ne kadar çok şey olduğunu düşünebiliyor musunuz” dedi.