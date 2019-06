Son dakika… Kim Jong-un, generalini piranalara yedirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son zamanlarda ABD ve ezeli düşmanı Güney Kore ile yakınlaşma sürecinde uluslararası kamuoyunun karşısına pozitif mesajlar vererek çıkıyor. Trump’la çekilen fotoğraflarda ve görüşmelerde sık sık kameralara gülümseyen Kim’in iç siyasette ise korkutucu bir yanı ortaya çıktı.

Yakın zamanda kendisini devirmeye yönelik bir kumpas içerisinde olduğunu öğrendiği bir generali Ryongsong’daki konutuna davet ettikten sonra korkutucu bir şekilde öldürdü. 1977 yılında vizyona giren James Bond filmi The Spy Who Loved Me isimli filmden ilham alan Kim, önce ismi açıklanmayan generalin vücudunda yaralar oluşturdu. Bir bıçak yardımıyla adamın kolunda ve göğsünde yarıklar oluşturan Kim, daha sonra konut içerisindeki pirana akvaryumuna adamı fırlattı.

Kaynaklar, 2011’de babasının ölümünden sonra ülkenin başına geçtiği gibi 16 kıdemli generali öldüren Kim’in yüzlerce balığı Brezilya’dan ithal ettiğini söyledi. Kim’in ilham aldığı filmde, James Bond’un düşmanı rakiplerini köpekbalıklarının olduğu bir akvaryumun içine atarak infaz ediyordu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiliz bir diplomat, “Kim korkudan besleniyor. Düşmanlarını halk önünde idam ettirmesiyle biliniyor. Pirana olayı da tam onun yapacağı bir işti zaten. O bu tür şiddeti siyasi amaçları için uyguluyor” dedi.