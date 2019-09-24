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Son dakika… Kimse inanamıyor ama tamamen gerçek

Endonezya'da çıkan orman yangınları, hafta sonu ülkenin bir bölgesinde gökyüzünün kırmızıya dönmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr
08:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kimse inanamıyor ama tamamen gerçek

Jambi Eyaleti’nden yaşayan ve gökyüzünün görüntülerini kaydeden bir kişi, sisin gözlerini ve boğazını acıttığını söyledi.

Endonezya’daki yangınlar her yıl, Güneydoğu Asya bölgesinin tamamını kaplayan bir sisin çıkmasına yol açıyor.

BBC’ye konuşan bir meteoroloji uzmanı, Rayleigh saçılması denen bir olgu nedeniyle gökyüzünün bu rengi aldığını söyledi.

Jambi Eyaleti’ndeki Mekar Sari köyünde yaşayan Eka Wulandari, cumartesi günü öğle saatlerinde kan kırmızısına bürünün gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

Wulandari, sisin özellikle o gün çok yoğun olduğunu kaydetti.

Eyaletten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi topladı.

21 yaşındaki Wulandari, fotoğrafları Facebook’a yükledi. O zamandan beri fotoğraflar 34 bin kez paylaşıldı.

BBC’ye yaptığı açıklamada Wulandari, pek çok kişinin fotoğrafların gerçekliğini sorguladığını kaydetti.

Wulandari, “Ancak gerçekler. Telefonumla çektiğim gerçek fotoğraflar ve videolar” dedi ve pazartesi günü de yoğun sisin devam ettiğini kaydetti.

Asya Cumartesi Endonezya Facebook Meteoroloji Pazartesi son dakika
Son güncelleme: 08:13 24.09.2019
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