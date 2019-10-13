Son dakika… KKTC Başbakanı’ndan o sözlere açıklama

Facebook hesabında, “1974’te biz adına Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdİ Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en dileğimdir” ifadesini kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu ifadeleri büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Bu açıklamaların ardından Türk medyasına konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, “Kıbrıs Türk halkının çoğunluğu bu açıklamaya tepkili. Büyük bir yanlıştır biz bunu düzelteceğiz” dedi.

Tatar, “Barış Pınarı Harekâtı ve Kıbrıs Barış Harekâtı arasında bağlantı kurulamaz. Açıklama Kıbrıs Türkünün görüşü değildir” dedi.

Detaylar geliyor…