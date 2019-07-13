Son dakika… KKTC yasta! Çok ama çok acı…

Olay, dün saat 18.30 sularında Gazimauğusa’daki Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giden Merve Katırcı (18), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Kızlarının akıntıyla birlikte açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (48), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (13) ve Barış Katırcı (12) da yardıma koştu.

Ancak Ramazan ve Filiz Katırcı ile çocukları Merve ve Mert, kayboldu. Barış Katırcı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Barış Katırcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Katırcı çiftiyle çocuklarının cesetleri bulunarak kıyıya çıkarıldı.

MERVE HEMŞİRE OLACAKTI

Yaşamını yitiren Merve Katırcı’nın bu sene liseden mezun olduğu, hemşirelik bölümünde okumak için de okul seçme çalışması yaptığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ı yasa boğan olay sonrası, bugün yapılması beklenen tüm resmi etkinlikler de iptal edildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, cenaze törenine tüm devlet erkanının katılacağını belirterek aileden geriye kalan Barış’a da sahip çıkacaklarını söyledi. Sennaroğlu, “Belediye olarak da, şahsen de Barış için ne gerekiyorsa yapacağız. Barış evladımıza sahip çıkacağız” dedi.

Ailenin Adana göçmeni olduğunu ifade eden Sennaroğlu, “Aile zorluklar içerisinde yaşıyordu. Biz, baba Ramazan Bey’i belediyeye işe aldık. Tam ekonomik olarak rahat edeceği bir dönemdeydiler. Ramazan Bey kızının hemşirelik okumasını istiyordu. Çok dürüst bir aileydiler. Acımız büyük” diye konuştu.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Olayın ardından siyasiler sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı paylaşımında, “Anne, baba, iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da başsağlığı dileklerini bildirdi.