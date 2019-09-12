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Son Dakika… KKTC’de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

03:04 -
Haberler Dünya
Son Dakika… KKTC’de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, “Girne´nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.” Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

Öte yandan bölgede hasar gören bir otel boşaltıldı.

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DHA

Son güncelleme: android-time 03:10 12.09.2019
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