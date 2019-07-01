Son Dakika… KKTC’de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Patlamaların geniş bir bölgeden duyulduğu öğrenildi. Bölgeden gelen bilgiler bir hava aracının düştüğü yönünde. Savaş uçağı, helikopter, İHA ya da füze ihtimalinden söz ediliyor.

Bir başka iddiaya göreyse bölgedeki bir mühimmat deposunda patlama oldu. Ancak bu bilgi askeri kaynaklar ve KKTC Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yalanlandı. Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay

yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor.” bilgisini verdi.

ÖZERSAY İNCELEMELERDE BULUNDU

Daha sonra olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir.” ifadesini kullandı.

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Görgü tanıkları ise düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı. Bölgede bir enkaz olduğu bilgisi var, ancak ne olduğu henüz netlik kazanmadı. Olay yerinde üç adet farklı büyüklükte,neye ait olduğu bilinmeyen siyah parçalar bulundu. Ayrıca bir uçak motoruna ait olduğu ileri sürülen yuvarlak bir parça da görüntülendi.

İtfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri de bölgeye intikal ederken, asker ve polis de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan güvenlik güçleri enkaza kimseyi yaklaştırmasa da bölgede çok sayıda vatandaş toplandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de olay yerinde. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bölgeye hareket ettiği bildiriliyor. AJANSLAR