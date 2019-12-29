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Son dakika… Klip çeken ekibe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde otoparkta klip çeken gruba düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

08:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Klip çeken ekibe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı.

Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti. Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını bildirdi.

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Son güncelleme: 08:05 29.12.2019
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