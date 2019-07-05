Son dakika… Komşu pazar gününe kilitlendi! Deprem bekleniyor

Ülkede elde ettiği büyük desteği kaybettiğini belirterek daha önce Çipras’a istifa çağrısında bulunan Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kyriakos Mitsotakis seçimlerin en iddialı ismi olarak dikkat çekiyor.

Anketlerde ND, SYRIZA’nın yüzde 9 ila 12 puan önünde görünüyor. Esas soru ise iktidara geçecek partinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyup duymayacak olması.

Euronews’ün haberine göre; şimdilik öngörü; ND ve lideri Miçotakis’in koalisyona gerek kalmadan parlamentodaki 151 sandalyeyi alacağı yönünde. Ancak bu durum kaç partinin yüzde 3’lük barajı geçip parlamentoya gireceğine bağlı.

Parlamentoya girme olasılığı bulunan partiler arasında Değişim için Sosyal Demokrat Parti (Eski PASOK), Komünist Parti, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, bir diğer aşırı sağcı popülist Yunan Çözümü Partisi ve SYRIZA’nın eski Finans Bakanı Yanis Varufakis liderliğindeki Avrupa’da Demokrasi Hareketi 2025 Partisi (DiEM 2025).

Göçmen akını, yüksek vergiler, işsizlik ve Kuzey Makedonya krizinin de aralarında bulunduğu sorunlardan dolayı birçok seçmen iktidar partisine tepkili.

10 yıl içerisinde altıncı kez seçime giden ülkede, halk özellikle Brüksel reçeteleri olan kemer sıkma programlarından memnun değil.

Yunanların memnuniyetsizlikleri aynı gün ülkede yerel seçimlerin de yapıldığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde net şekilde ortaya çıktı.

Başbakan Çipras, partisi SYRIZA muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi’nin 10 puan gerisinde kalınca, ülkeyi erken seçime götürdü.