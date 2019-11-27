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Son dakika… Komşu’da büyük deprem, İzmir’de de hissedildi

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonucu can ve mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sozcu.com.tr
10:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşu’da büyük deprem, İzmir’de de hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Derneği’ne göre; deprem 55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Girit Adası’nın kuzeybatısındaki Platanos kasabasına 48 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

Balkan ülkesi Arnavutluk da dün 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği depremde 600’den fazla yaralı var.

Başkent Tiran’a 32 kilometre mesafedeki Dıraç kentindeki depremden sadece birkaç saat sonra da Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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deprem izmir son dakika Yunanistan
Son güncelleme: 10:45 27.11.2019
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