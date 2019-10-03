Son dakika… Komşu’da durum vahim! Dünyayla bağlantı kesildi

Fransız AFP haber ajansı, büyük internet sağlayıcılarının “kasıtlı olarak sınırlama” uyguladığını yazdı. Bu nedenle göstericilerin birbirleriyle iletişim kurmakta güçlük yaşadığı ve eylemlerdeki kaotik anları yansıtan fotoğrafları paylaşamadığı belirtildi.

Siber güvenlik ve internet özgürlüğünü izleyen sivil toplum kuruluşu NetBlocks, internet kesintisinin ilk olarak belirli sosyal medya siteleriyle sınırlandırıldığını fakat dün itibarıyla Irak’ın büyük oranda ‘çevrimdışı’ olduğunu bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil ülkenin kuzeyinde ise farklı bir sistem üzerinden internete bağlanılabildiği ve bu bölgelerin merkezi yönetimin karartmasından etkilenmediği de aktarıldı.

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Öte yandan gösterilerde polis müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı artıyor. Kaynaklar en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkent Bağdat’da ikinci bir bildirime kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.