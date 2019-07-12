Son dakika… Komşu’da sıcak gelişme! Ve resmen tanıdılar

Gelişme Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Atina bu hamleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan yana pozisyon olan Aleksis Çipras hükümetinin politikasını terk etmiş oldu.

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, pazar günkü seçimleri büyük farkla kazanmıştı.

Juan Guaido, dünya genelinde yaklaşık 50 ülke tarafından Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanınıyor.

Avrupa Birliği de genel tutum olarak Guaido’yu destekliyor ve birçok AB ülkesi muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.