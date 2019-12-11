Son dakika… Komşu’da Türkiye krizi: Başbakan bu eleştiriyi hiç beklemiyordu

Yunan siyasetinin deneyimli isimlerinden Dora Bakoyannis, son günlerde gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkisini mercek altına aldı. Başkent Atina’nın belediye başkanlığı görevini üstlendikten sonra Yunanistan dışişleri bakanı olarak görev yapan ve milletvekili olarak da ülke siyasetinde aktif olan Bakoyannis, iki ülke arasındaki gerilimin Yunanistan’a zarar vereceğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakoyannis, iki ülke arasında savaş çıkması durumunda Yunanistan’ın yalnızlaşacağını dile getirdi. Bakoyannis gerilimin tırmanmasının ardından, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Yunanistan’a yardım etmeyeceğini savundu. Bakoyannis, “Eğer savaşırsak yalnız kalacağız. Kimse bizim için kendini feda etmeyecektir. Fakat diplomatik olarak yalnız değiliz ve asıl önemli olan bu” dedi.

Bakoyannis, “Miçotakis ve Erdoğan toplantısı haklıydı, anlaşmazlıkları ve her iki tarafın da iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduklarını gösteriyordu ve özellikle krizdeyken konuşmak ve iletişim kurmak önemlidir” dedi.