Son dakika… Komşu’da vahim tablo! Halk sokaklarda

İran medyasına yansıyan haberlere göre; benzin fiyatının 15 bin riyale (75 kuruş) çıkarılmasından bir gün sonra sokağa çıkan eylemciler, ülke genelinde hükümet karşıtı sloganlar attı.

Kirman vilayetine bağlı Sircan şehrinde cuma günü bir kişinin öldüğü açıklanmıştı. İran resmi ajansı IRNA, “Sircan’da göstericilerin bir akaryakıt deposunu ateşe verdiğini” duyurdu.

İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazli, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri şimdiye kadar itidalli davrandı, fakat göstericiler kamu mallarına zarar verirse sükûneti sağlamak için hareke geçecektir” dedi.

Başkent Tahran’da göstericiler lastik yakarak, yolları kapadı. Kentte hayat durma noktasına geldi.

HAMANEY ‘KARŞI DEVRİMCİLERİ’ SUÇLADI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilerin başlamasından sonra yaptığı ilk açıklamada, “karşı devrimcileri” ve “İran’ın düşmanlarını” suçladı.

Hameney, “Bazı insanlar şüphesiz ki bu karardan kaygı duyuyor… Fakat sabotaj ve kundakçılık bizim halkımız tarafından değil holiganlar tarafından yapılıyor. Karşı devrim ve İran’ın düşmanları sabotaja ve güvenliğin ihlâl edilmesine her zaman destek verdiler ve öyle yapmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde eylemler sürüyor.

Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.