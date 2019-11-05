Son dakika… Komşu’nun dünya ile bağı koptu

NetBlocks’tan yapılan açıklamada, “Irak’taki bağlantının yüzde 19’un altına düştüğünü ve on milyonlarca kullanıcının internetsiz kaldığı” belirtildi.

Bu durumun başkent Bağdat’ın yanı sıra, Basra, Kerbela ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu başkaca kentleri de etkilediği belirtildi.

Netblocks, “bu yeni durumun bugüne dek Irak tarihinde gözlemlenen en ciddi kesinti olduğunu” da vurguladı.

Irak’ta 1 Ekim’de sokaklara çıkan göstericiler Erbain törenleri nedeniyle protestoya ara vermişti. Ülkede eylemciler 25 Ekim’de tekrar harekete geçmişti.

Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak’ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin öldüğünü açıkladı.