Köprüde seks fantezisi can aldı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Cusco kentinde gece kulübünde eğlenen Maybeth Espinoz ile Hector Vidal, geçen cumartesi evlerine gitmek üzre Bethlehem Köprüsü’ne geldi.
Çift köprü üzerindeki demir parmaklılara yaslanarak birbirine sarılmaya ve öpüşmeye başladı. 34 yaşındaki Maybeth, demir parmaklıkların üzerine oturdu ve bacaklarıyla 36 yaşındaki sevgilisi Hector’u sardı.
Maybeth dengesini kaybederek düşerken, beraberinde sevgilisini de ölüme çekti. Dehşet anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.