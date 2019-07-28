Son dakika… Korku filmi gibi olay: Onlarca cinsel organ, kesik kafa ve uzuvlar bulundu

Mide bulandıran olay ABD’nin Arizona eyaletinde gerçekleşti… Phoenix kentinde bulunan Biological Resource Centre isimli bir kuruluş bilimsel araştırmalar yapma bahanesiyle gizli kapaklı olarak insan vücudunun ve kadavraların ticaretini yapmaya başladı. Bir şikayet üzerine FBI tarafından yapılan baskında çok sayıda uzuv ve deneysel çalışma ele geçirilirken o dönemde bu konuyla ilgili çok fazla detay paylaşılmamıştı.

Fakat bu hafta içinde 33 kişinin şikayeti üzerine dosya tekrar açıldı ve “bilim” adı altında sapkın insanların yaptığı korkunç deneyler ortaya çıktı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre polis baskınında 1755 insan parçası bulunurken FBI’ın bunları 142 poşette taşıdığı ve toplamda bunların 10 ton olduğu ifade edildi. Birçok uzuv, gövde ve kafa bulan yetkililer hemen soruşturma başlatmış ve şirketin 52 yaşındaki kurucusu Stephen Gore’a hapis ve para cezası vermişti.

Fakat geçen hafta 33 kişi tekrar şikayette bulunarak şirket tarafından kandırıldıklarını ve yakınlarının kendilerinden izinsiz bir biçimde kullanıldığını duyurdu. 33 kişi, “Yakınlarımızın bedenleri bizden izinsiz kullanıldı. Bizi kandırdılar. Bize yakınlarımızın naaşlarının bilimsel araştırmalarda ya da organ bağışında kullanılacağını söylemişlerdi. Ama gerçekte sapkın deneyle yapıyorlarmış ve bunları satıyorlarmış” açıklamasını yaptı.

Davanın tekrar açılmasıyla birlikte 2014’teki baskına katılan FBI dedektiflerinin ifadelerine de yer verildi. Bazı yetkililer, “Enfeksiyon almış kafalar, bir buz kutusu içinde çok sayıda penis ve birçok uzuv bulduk. Öyle ki ofisin bir bölümünde erkek vücudunun üzerine yerleştirilmiş bir kadın kafası bile bulduk. Frankenstein gibiydi. Birçok uzuv bulduk ama bunların kimlere ait olduğu belli değildi. Buzdolabı ve dondurucunun zemininde kan ve insan sıvısı vardı” ifadesini kullandı.

FBI dedektifi Mark Cwynar, “Çok rahatsız edici bir ortam vardı. Bir torba vardı ve içinde kafalar, kollar ve bacaklar bulunuyordu” dedi.

ABD basınına konuşan şikayetçilerden Jill Hansen, “Vefat eden kocamı askeri testlerde kullanmışlar. Kaza testleri yaparken onu kullanmışlar” ifadesini kullandı. New York Post gazetesi de bağış yalanıyla elde edilen kadavraların satıldığını açıkladı. Öyle ki şirketin 4000 dolara vücut, 2900 dolara hasarlı vücut, 1900 dolara omurga, 600 dolara bacak ve 500 dolara da kafa sattığı ortaya çıktı. Zarar görmemiş bir vücudun 5000 ile 10.000 dolara satıldığı açıklandı.

Davanın Ekim ayında görüleceği belirtildi.