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Son dakika… Korkunç cami saldırısının ardından kritik açıklama

Bütün dünyayı dehşete düşüren Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrasında Yeni Zelanda polisinden yeni bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika haberinde, Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Bush, ülkedeki tehlike seviyesinin yüksek olduğunu duyurdu. Bush, "Biz saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıyoruz. Fakat bu, ona destek veren diğerlerinin de olmadığı anlamına gelmez. Ülke çapındaki tehlike seviyesi hala yüksek" dedi.

Sozcu.com.tr
08:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkunç cami saldırısının ardından kritik açıklama

Yeni Zelanda’da 50 kişinin öldüğü ve 50 kişinin de yaralandığı kanlı terör saldırısı sonrasında Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush açıklamalarda bulundu. Geçen hafta bütün dünyayı dehşete düşüren kanlı cami saldırısı sonrasında Christchurch’te soruşturmanın ve incelemelerin devam ettiğini söyleyen Bush bir basın toplantısı düzenledi.

Bush, “Bunu kesinlikle vurgulamak istiyorum ki bu korkunç olayda sadece tek bir saldırgan olduğuna inanıyoruz. Fakat bu ona destek veren başkaları olmadığı anlamına gelmiyor. Bu da bizim soruşturmamızın devam etmesi için çok ama çok önemli bir detay” dedi.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 08:55 18.03.2019
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