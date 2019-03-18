Son dakika… Korkunç cami saldırısının ardından kritik açıklama

Yeni Zelanda’da 50 kişinin öldüğü ve 50 kişinin de yaralandığı kanlı terör saldırısı sonrasında Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush açıklamalarda bulundu. Geçen hafta bütün dünyayı dehşete düşüren kanlı cami saldırısı sonrasında Christchurch’te soruşturmanın ve incelemelerin devam ettiğini söyleyen Bush bir basın toplantısı düzenledi.

Bush, “Bunu kesinlikle vurgulamak istiyorum ki bu korkunç olayda sadece tek bir saldırgan olduğuna inanıyoruz. Fakat bu ona destek veren başkaları olmadığı anlamına gelmiyor. Bu da bizim soruşturmamızın devam etmesi için çok ama çok önemli bir detay” dedi.

Detaylar geliyor…